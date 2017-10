Elmarin fra 17 til 37 ansatte på halvannet år

Siden februar 2016 har den Kristiansund-lokaliserte bedriften mer enn doblet antall ansatte, og de fortsetter å vokse.

Av Katarina Berthelsen / kyst.no

Lars Eide er prosjektleder og ansvarlig for fremdriftssystemer i Elmarin, og forteller til kyst.no at de har hatt en enorm økning i antall ansatte i bedriften siden han startet der i fjor. I tillegg til å ha ansatt 20 nye siden 2016, har bedriften også ansatt flere ingeniører og sivilingeniører for å støtte næringens teknologiske utvikling.

– Det har vært en betydelig vekst, og det er mye mer på gang, sier Eide.

Han legger til at bedriftens opptur ikke bare er positiv for selskapet, men også for Kristiansund som ble hardt rammet av oljenæringens nedtur, og Eide synes derfor det er veldig bra at det er lokal positiv vekst.

Teknologiendring i markedet

Elmarin har hatt mye arbeid i forbindelse med oppdrettsnæringen den siste tiden, men Eide tror selv det har roet seg litt nå.

– Vi er nok over den største «boomen», men det er stabilt mye å gjøre, samtidig som det er en teknologiendring på gang, sier han.

Over de siste årene har det vært et større marked for dieselelektriske og batterihybrid-løsninger, både til fiskeri, oppdrett og i den maritime bransjen generelt. Med næringens teknologiendring, påpeker Eide at Elmarin er en pådriver, og at de har fått muligheten til å være med å forme utviklingen som har vært.

– Teknologiendringen slipper inn aktører inn på markedet, hvor vi nå har blitt en fremdriftsleverandør, forteller han.

Les også: Landstrøm gir muligheter for elektrifisering av oppdrettsnæringen

På spørsmålet om hva som må til for å gjennomføre en elektrifisering av oppdrettsnæringen, kommenterer Eide at når folk flest hører elektrifisering, tenker de på en batteribåt lignende en vann-Tesla.

– En helelektrisk-batteribåt er det bare bygget én av så langt, men også vi sloss for få bidra mer på denne fronten.

– Vi ser derimot store besparelser i drivstoffforbruk ved å ha dieselelektrisk fremdriftssystem, som blir brukt på flere båter i dag, legger han til.

Totalleverandør til Frøy Valkyrien

Elmarin har blant annet nylig levert alt det elektrotekniske til Frøy Valkyrien, som ble overlevert til Frøy Rederi denne uken.

Les også: Frøy Valkyrien overleveres til Frøy Rederi

– Her regner vi en årlig besparelse på 25 til 30 prosent av dieselforbruket ved å ha en dieselelektrisk fremdriftanlegg, forteller Eide.

Han legger til at selskapet fortsetter samarbeidet med oppdrettsnæringen, og har flere kontrakter på gang hvor de skal stå som leverandør for komplett elektroteknisk løsning.

Om Elmarin: