Elektrogründer med internasjonal suksess i shippingbransjen

Jan Berg er en bauta av en elektrogründer i shippingbransjen, sier folk som kjenner ham. Jan Berg er kjent verden over innen verftsindustrien, skipsdesign, elektroprodusenter og klasseselskaper. Lørdag 10. februar runder gründeren 70 år og kan se tilbake på å ha skapt et norsk elektroselskap i 100 millioners klassen innen shippingbransjen.

Jan Berg er et resultat av andre verdenskrig med en norsk far og engelsk mor. Han ble født i 1947 i England og kom til Norge og Laksevåg som liten gutt. Oppveksten foregikk på Laksevåg i de begivenhetsrike etterkrigsårene og han gikk på Holen skole der han traff mange av kameratene sine.

Elektriker og musiker

Jan tok fatt på elektrikerlivet og gikk i lære hos Olseth på Laksevåg, før han tok ingeniør utdanning ved Bergen Tekniske Skole på midten av syttitallet. Ved siden av jobben var han på 60- og 70-tallet en del av «Beat» miljøet i Bergen og musikken var en viktig del av hverdagen. Senere i livet tok han opp igjen denne lidenskapen og er igjen en viktig del av «Beat» miljøet i Bergen med sitt band «Mercey Team».Jan hadde mange viktige og interessante stillinger som elektroingeniør på 70- og 80-tallet før han begynte for seg selv med å utvikle egne forretninger innen elektrofaget som han brant slik for.

Et hestehode foran

Jan er en gründer av rang og det har han vist gjennom sine firma Scandinavian Electric, Scandinavian Electric Systems og nå Norwegian Electric Systems, firmaer med omsetning i hundre millioners klassen. Jan har aldri vært redd for å satse på nye produkter og systemer, alltid for å ligge et hestehode foran sine konkurrenter. Han har turt å gå frem der andre stoppet opp.

Han har en enorm krets av kjente i inn- og utland verden over innen verftsindustrien, skipsdesign, elektroprodusenter og klasseselskaper, noe som har vært en stor del av nøkkelen til den internasjonale suksessen han har skapt.

Skapt inntjening i vanskelige tider

-Vi som jobber sammen med Jan, enten vi har vært her noen årtier eller begynte sist uke oppdager snart at han er mer enn en sjef eller kollega, sier ansatte som har informert Skipsrevyen. Jan er en inspirator, han er et oppkomme av erfaring som han har delt med oss andre kollegaer. Han har alltid en morsom historie eller vits på lager som han forteller med stor innlevelse, og er, ikke minst, en person med et stort hjerte, sier de.

Butikk blir det ikke uten at man tjener penger og han har alltid vært veldig bevisst på kostnader og inntjening og å skape trygge arbeidsplasser for de ansatte i tider som også kan være markedsmessig turbulente.

Overlatt roret

For to år siden overlot han rattet til Tor Leif Mongstad, tidligere verftsdirektør ved Havyard, i visshet om at Norwegian Electric Systems AS skulle drives videre og fortsatt være innovativt og «In the Forefront» på elektriske fremdriftssystemer i den maritime industrien. Jan arbeider i dag som «Executive VP- Business developement « og der er det mange interessante innovative løsninger som skal se dagens lys de neste årene.

-Vi som jobber med Jan takker ham for den kollega, venn og kamerat han har vært, og er, og ønsker ham til lykke med 70 årsdagen og fremtiden i årene som kommer, sier en god kollega.