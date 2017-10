Eldar Sætre fortsetter som konsernsjef i Statoil

– Styret i Statoil har hatt et ønske om at Eldar Sætre skulle fortsette som konsernsjef. Eldar har som konsernsjef lykkes med å gjennomføre viktige endringer i Statoil. Han har ledet selskapet gjennom en krevende periode for industrien, og Statoil er i dag et sterkere selskap. Han er rett person til å lede arbeidet med å utvikle Statoil som et bredt energiselskap, med en klar strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp, sier styreleder i Statoil Jon Erik Reinhardsen.