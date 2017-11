Eksplosiv økning i redningshendelser

Det har vært en eksplosiv økning i antall redningshendelser. Fra 2000 til 2016 er antall redningshendelser tredoblet fra om lag 2000 til om lag 6000 i året. – Terskelen for å be om hjelp har blitt lavere, sier redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen på Sola.

Det er ikke til å komme fra at økningene i antall fritidsbåter og en økt bruk av sjøen av ikke alltid like sjøvante mennesker har ført til en del av økningen, sier Bull. Den eksplosive økningen i mobiltelefoner har også sin del av æren for at Hovedredningssentralen på Sola holdes beskjeftiget. Det har blitt lettere å be om hjelp og varsle det offentlige om hendelser. En båtbrann i Oslofjorden fører for eksempel til et ras av telefoner til oss. Ikke minst skjer dette i juli måned. Da viser antall hendelser en topp. – Vi kommer gjerne inn når det er fullt kaos om bord, sier Bull. Dessverre er det også noen som har ekstremt dårlig peiling på livet på sjøen. Får du stopp på snekka, så er det mange som ringer det offentlige redningsapparatet fremfor å kontakte naboen, sier Bull. Det er spesielt maritim sektor som har ført til den eksplosive økningen av antall redningshendelser fra 1030 i 2000 til 3286 i 2016. – På land har vi også opplevd at folk har ringt fordi de ikke orker å gå hjem, sier Bull. Spesielt er det populært å forsøke og bli kjørt hjem med helikopter, sier Bull. Når det gjelder yrkesflåten så har antall hendelser vært relativt stabil gjennom hele perioden. Det betyr at profesjonelle yrkesutøvere på havet ikke verken trenger mer hjelp nå enn før eller tar hyppigere kontakt nå enn tidligere, sier Bull.