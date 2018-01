– Du må vite hva du gjør

Hva man skal velge når utstyret slutter å virker om bord i en båt, er en svært viktig avgjørelse. Skal man reparere det man allerede har, eller kjøpe nytt? Gjør man feil, kan det ha alvorlige konsekvenser ifølge DNV-GL.

– Det naturligvis ikke noe galt i å reparere, om man gjør alt rett. Men vi ser nå at det går mer og mer over i bytteløsninger, forteller Jan Tore Grimsrud i DNV-GL til Skipsrevyen.

Årsaken er at det ikke alltid lønner seg å reparere. Et eksempel kan være en PC, som det er mer lønnsomt å kjøpe nytt. I tillegg kan det i mange tilfeller være vanskelig å få tak i delene som originalt tilhørte utstyret. Noe som er vært viktig for klassifiseringen av fartøyet.

Ser en del slurv

Reglene er at om man bytter ut gammelt utstyr, skal man forholde seg til de kravene som hører til det utstyret. Bytter man ut, så må man forholde seg til reglene som gjelder på installasjonsdato på det nye utstyret.

– Det betyr at man kanskje må oppgradere til en ny standard, og et nytt sertifikat. Det er flere som slurver med at man bytter ut deler som ikke står i et sertifikat, og tror man er innenfor de kravene som gjelder. Det kan få konsekvenser, sier Grimsrud.

Han forteller videre at disse elementene kan være vanskelig å oppdage. Likevel er det er opp til produsenten som installerer det nye utstyret, og eieren, å sørge for at det er det rette utstyret som er installert til enhver tid. Derfor er det viktig å tenke gjennom hva man ønsker å gjøre:

Hvis du skal reparere det du har. Må du sørge for at den reparasjonen som gjøres, er innenfor det sertifikatet som er installert.

Skal du kjøpe nytt, må du sørge for at det nye utstyret er i henhold til dagens standard. Og at du har et sertifikat som er gyldig. Det skal være gyldig den dagen utstyret blir installert.

Følger man ikke disse reglene kan man få reaksjoner fra myndighetene, noe man har sett tilfeller av.

– Derfor sier jeg at det er ikke for hvem som helst å gjøre disse endringene om bord. Her er det viktig å hente inn ekspertise, avslutter Grimsrud.