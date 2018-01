«DS Hestmanden» – Det heldige skipet

Historiske Skip

«DS Hestmanden» ble bygget ved «Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri» i Bergen, og ble overlevert Vesteraalens Dampskibsselskab i 1911 der hun ble satt inn i kystgodsruten. Tradisjonen tro fikk hun navn etter et geografisk sted i Nord-Norge. Hun er oppkalt etter fjellformasjonen Hestmannen, som ligger i Nordland fylke.

Skipet er det eneste gjenværende som kom uskadet fra både første- og andre verdenskrig. I 1955 ble hun solgt til Høvding Skipsopphugging og var i drift frem til 1964. Selskapet var klar over skipets verdi og la henne i opplag fremfor å hugge henne. Det ble gjort etter at de hadde tatt kontakt med Norsk Sjøfartsmuseum for bevaring, men fikk ikke støtte. Etter å ha ligget i opplag siden 1965, ble skipet omsider kjøpt av Norsk Veteranskipsklubb i 1979, og tre år senere kunne restaureringsarbeidet begynne. Arbeidet stoppet imidlertid opp, til man i 1995 fikk tilført offentlige midler, og arbeidet kunne starte opp igjen. Året etter ble «Hestmanden» erklært verneverdig av Riksantikvaren.

Etter et langt og vanskelig arbeid ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand, ble hun sjøsatt i september 2011. Samlet hadde restaureringsarbeidet kostet rundt 140 millioner kroner. Noe som gjør det til tidenes største, norske fartøyvernprosjekt.

Krigsinnsats

«D/S Hestmanden» gikk i starten av første verdenskrig i kystfart. Men var ved noen anledninger over Nordsjøen med trelast og jernmalm ut, og kull tilbake.

Høsten 1915 gikk D/S Hestmanden i den viktige, men farlige, kullfarten mellom Storbritannia og Frankrike. Skipet returnerte til Norge juli 1916 for å gå i den risikable Nordsjøfarten. Skipet var litt senere med i en konvoi til Arkangelsk med 15 andre skip.

Da Tyskland angrep Norge 9. april 1940 lå «Hestmanden» i Harstad, i nordgående rute mellom Oslo og Kirkenes. Hun fikk seile uforstyrret til Kirkenes, før hun ble rekvirert av den norske marine for å utføre militære oppdrag i nordlige farvann, blant annet ved å frakte soldater. Etter hvert ble «Hestmanden» løst fra rekvisisjonen og under Nortraships administrasjon satt inn i britisk kystfart fra januar 1941.

Den mest dramatiske hendelsen var et tysk flyangrep i Swansea Bay i mai 1941. Den 24. mai kl. halv seks på ettermiddagen, ble skipet angrepet av et tysk fly like utenfor Swansea. Ved angrepet befant kapteinen, 1.styrmannen og rormannen seg på broen mens de to britiske skytterne var på båtdekket. Flyet kom lavt og ble først observert da det var 2-300 meter fra «Hestmanden». Flyet tok borti aktermasten som brøt tvert av og falt ned på broen. Fem bomber ble sluppet og en tok vannet like foran forstevnen. «Hestmanden» fikk kort etter los ombord, og gikk inn til Port Talbot for et av sine mange reparasjonsopphold.

Flaks

At skipet til stadighet slapp unna de store ulykkene gjorde at hun fikk tilnavnet «det heldige skipet, og i 2012 ble det laget en dokumentar, «DS Hestmanden – A lucky ship». Flere enn 1100 norske skip gikk tapt i de to store krigene, men «Hestmanden» overlevde. Underlig nok vil kanskje noen si, med tanke på at hest betyr ulykke til sjøs.

En av hendelsene som gjør at skipet fikk betegnelsen, var da hun ikke klarte å holde følge med resten av en konvoi under første verdenskrig. Kapteinen om bord bestemte at de skulle ankre opp, og ikke forsøke å ta dem igjen. Konvoien ble oppdaget av tyske fly, og samtlige skip ble senket. Noen dager senere kom «Hestmanden», helt alene, og helt uskadet.

Det faktum påpekte også daværende forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide, da hun holdt tale i forbindelse med åpningen av «DS Hestmanden» som museumsskip i juni i fjor:

«Tross motgang og forfall, torpedoer, miner og bomber. Som det eneste bevarte lasteskipet i Norge som seilte under begge verdenskrigene. Som et levende, flytende minnesmerke, museum og historieformidler. Som en nerve i livet, som en stråle fra sola. Det er med respekt, ydmykhet og stolthet at jeg i dag erklærer D/S Hestmanden for åpnet. Og jeg vil av hele mitt hjerte få takke alle dere som har gjort dette mulig.»

I dag er «Hestmanden» en del av Vestagdermuseet, og kan besøkes ved Bredalsholmen, like utenfor Kristiansand.

Tekniske data:

Lengde: 195,6 fot

Bredde: 30 fot

Dypgående: 15,8 fot

Toppfart: 8 knop

Hovedmaskin: Trippel ekspansjon dampmaskin

Ytelse: 550 ihk

Tonnasje: 979 brt

Lasteevne: 1 260 dødvekttonn

Passasjerer: 100