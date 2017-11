Drammen havn på skinner

Drammen havn er på banen igjen med container-tog etter at jernbanesporet har vært stengt siden 2015. Green Cargo vil kjøre to ukentlige avganger til alle destinasjoner i landet, opplyses det i en pressemelding.

– Nå har vi endelig containertrafikk tilbake på sporene og har stadfestet posisjonen som en av Norges beste intermodale havner, sier assisterende havnedirektør Ivar Vannebo i meldingen.

Sommeren 2015 ble togsporet fra Drammen havn på Holmen stengt på grunn av de store jernbaneutbyggingene på havna. I september måned var sporkrysset ut til containerhavna på plass og med Green Cargo sitt togtilbud gir dette Maersk og Unifeeder sine varestrømmer en effektiv kobling mellom skip og bane.

– Dette gir oss stabilitet, forutsigbarhet og store miljøbesparelser, sier Marthe Madsgård i Maersk.

I perioden jernbanesporet har vært stengt har alt godset blitt fraktet med lastebil fra Drammen havn til Alnabru, der det videre har blitt lastet over på bane.

Store besparelser

Når man nå kan kutte den siste biltransporten er besparelsene både for transportselskapene og for miljøet store. Det har ukentlig blitt sendt ca. 40 TEU’s hver vei Drammen- Oslo ifølge Kjell Owrehagen i Green Cargo.

– Dette er en viktig hendelse. Vi har jobbet for dette lenge og vært i tett dialog med togselskapene. Nå fjerner vi lastebilene fra veien og får lasten direkte over på bane. Alt som erstatter lastebiler er et gode, sier Jarle Aakredalen i Unifeeder.

Han fremholder at mange tviholder på lastebilen av gammel vane og at man i mye større grad må fokusere på fordelene av sjøtransport og ikke minst kombinasjonen sjø og bane.

– Vi håper å etablere Drammen som en gateway til Stavanger, Bergen og Trondheim. Drammen er en veldig aktiv havn som gjør mye for å finne frem til løsninger som passer for alle parter, sier Aakredalen.

Madsgård i Maersk understreker at også de har opplevd et svært godt samarbeid med Drammen havn.