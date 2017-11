DOF-skip med kurs for Afrika

DOF-skipet Skandi Iceman er på vei til oppdrag for Exxon utenfor kysten av Afrika.

Det Austevollbaserte offshorerederiet DOF har fått nye oppdrag for Exxon Mobile.

– Det er hyggelig at båtene holder seg i aktivitet, sier konsernsjef Mons Aase til Skipsrevyen.

Aase vil imidlertid ikke kommentere Skipsrevyens opplysninger. Selskapet er på børs og har ifølge våre kilder i skrivende stund ennå ikke sendt ut børsmelding om oppdraget. Skipsrevyen har det imidlertid fra velinformert hold at skipet Skandi Iceman er på vei til kysten av Afrika på oppdrag for Exxon Mobile. Skipet er et ankerhåndteringsfartøy, og oppdraget det skal benyttes til er ifølge våre kilder lineutskifting.

Skipet har etter det Skipsrevyen får opplyst oppdrag for Exxon i første omgang til over nyttår.