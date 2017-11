Digitale tvillingskip kan optimalisere skipsfarten

Kongsberg Maritime har utviklet en digital skipssimulator ”Kognifai” med ”digitale tvillingskip.” – Dette kan optimalisere skipsfarten, sier Bjørn Hågensen i Kongsberg.

Ved å ta det virkelige skipet og lage et digitalt tvillingskip i simulatoren kan du optimalisere arbeidsprosessene om bord, sier Hågensen. I simulatoren kan du skru på alle faktorer for det digitale tvillingskipet og foreta simuleringer der du kan analysere dataene for å teste om endringene får effekt, og hvilken betydning endringene har, sier Hågensen. Det gjelder for eksempel egenskaper ved skipet, lasten, drivstoffet, seilingsruten og sikkerheten.

Mange bruksområder

Ved hjelp av Kognifai kan olje og gassinstallasjoner, offshore, maritime næringer, skip, havbruk, vindmøller og energileverandører utføre digitale simuleringer. For å få frem trender, avvik, optimalisere drift og spare penger.

Det digitale tvillingskipet kan gi deg viktige data

-Du kan for eksempel legge inn en annen type diesel og så kjøre den inn i simulatoren der 10.000 sekunder kan gjennomføres på et sekund og så sjekke av hva en ny dieseltype vil ha å si for fartøyet, sier Hågensen. Du kan sjekke de historiske dataene fra din seilingsrute fra Singapore til India opp mot endringer i seilingsruten for tvillingskipet i simulatoren. Endringer for eksempel i forhold til å optimalisere timingen på seilingen, landtiden i havn osv. kan gi store effekter

Bedre lønnsomhet, sikkerhet og optimalisere arbeidsprosesser

Gjennom historiske data kan rederi, skipsmanagement, markedsavdelinger, skipsøkonomer, logistikkfunksjoner og controllere bruke dataene til å bedre lønnsomhet, sikkerhet, drift og optimalisere arbeidsprosesser om bord, slutter Hågensen.