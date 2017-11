Dette er et oppblåsbart sjømål

«Killer Tomato» er et noe ukjent begrep i det sivile. I Sjøforsvaret er det kallenavnet på et oppblåsbart sjømål som rett og slett brukes som blink.

Se bilder fra skarpskyting på det oppblåsbare sjømålet utenfor Gibraltar i vårt bildegalleri.

Sjøforsvaret melder om at det er flaggskipet i NATO-Styrken SNMG1, «KNM Otto Sverdrup» og de andre skipene i styrken som benyttet det gode været til å trene skarpskyting. Det betyr at alle må skyte like ved siden av målet helt til øvelsen er over og tomaten kan få en direkte treff. Da får flest mulig artillerister og skip muligheten til god trening.