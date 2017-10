Det verste kan være over for GulfMark

GulfMark Offshore restruktureres. Gjeld konverteres til aksjer.

Av Leiv Nordstrand

Som mange andre offshoreselskaper har GulfMark Offshore, Inc. i Houston kommet i i hardt vær siden oljeprisfallet satte inn i 2014. Det børsnoterte selskapet (NYSE) signaliserte alt høsten 2016 at det var i vansker. I mai i år søkte så eierselskapet beskyttelse under kapittel 11 i USAs konkurslov. 5. oktober godtok myndighetene en restruktureringsplan, som antas å tre i kraft i begynnelsen av november. Den innebærer bl.a. at de viktigste kreditorene sletter og omgjør til aksjer 435 mill. USD i lånegjeld og USD 27 mill. i renter. Disse ca. 3,7 milliarder kr vil utgjøre en aksjepost på 35.65 % i selskapet, noe som normalt vil gi disse kreditorene negativ kontroll.

Globalt rederi

GulfMark har navn etter Mexico-gulfen og en av de første styrelederne, Mark Millard. Selskapet gikk inn i offshore-sektoren i 1990. Allerede i 1993 var en oppe i 25 fartøy, bl.a. etter å ha overtatt en flåte fra BP Shipping. Selskapet driver nå globalt en flåte på ca. 70 fartøy. Det er dermed blant de største offshorerederiene, og det har mange av fartøyene i Nordsjøen under britisk og norsk flagg – under «Highlander»- og «North»-navn. I tillegg til det alminnelige tilbakeslag i næringen kan noe av problemet være at en har holdt seg til «arbeidshestene» offshore, med fartøy av typen PSV og AHTS, hvor det er stor konkurranse.

GulfMark Offshore har opplyst at de har vært opptatt av å ha en moderne flåte. 60 % av den er fra 2005 og oppover. Selskapet har fått en rekke større og mer avanserte og allsidige skip de siste årene, multi-support fartøy som avspeiler utbyggingen av olje- og gassfelt i dypere og barskere farvann. Flere av de nye er bygd hos Simek i Flekkefjord, og med tanke på operasjon i Nordområdene. Navn som «North Pomor» fra 2013 og «North Barents» i 2017 vitner om det.

I Norge har GulfMark tre datterselskap og holder til i Sandnes, som også er hjemmehavn for de NOR-registrerte fartøyene til GulfMark Rederi AS.