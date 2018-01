Norsk shipping leder an i det grønne skiftet. Det reduserer utslipp, skaper nye arbeidsplasser og gir økt konkurransekraft, sier Bjørn Kjærand Haugland i DNV GL og Inge Andre Sanvik i Wilhelmsen Group. De som ikke tar i bruk den nye teknologien vi bli like akterutseilt som de som ikke la om fra seil til damp, sier Sanvik.

-Vi er midt i et paradigmeskifte for shipping. De som ikke tar det grønne skiftet vil bli like akterutseilt som de som ikke la om fra seil til damp. Det sier digital direktør i Wilhelmsen Group, Inge Andre Sanvik. Norge leder an i denne Vi ser på det å adoptere ny teknologi for mer miljøvennlig skipsfart som et konkurransefortrinn for oss, sier Sanvik i Wilhelmsen. Innovasjonene skjer raskt i forhold til åpne nettverk med informasjonsdeling som deler kunnskap i et felles ønske om en bedre og mer miljøvennlig verden. Kommunikasjon på tvers av ulike fagmiljøer er helt avgjørende for å lykkes i det paradigmeskiftet som vi nå er midt oppe i. Derfor er vi svært opptatt av å innføre denne teknologien hos oss. 20..000 mennesker i Wilhelmsen arbeider med dette worldwide. Kommunikasjonsteknologien hjelper oss med å knytte data sammen som hjelper oss til å øke takten på dette paradigmeskiftet., sier Sanvik. Norge har et fortrinn som har så kort vei mellom næringsliv og myndigheter.

Det er i norsk shipping det skjer!

– Dette er en stor mulighet for Norge. Det er i shipping det skjer, sier Bjørn Kjærand Haugland i DNV GL. Norge leder an i dette skiftet, og skaper et konkurransefortrinn for norsk shipping som bare er mulig fordi politikere og næringslivet oppmuntrer til det og fasiliterer dette sammen sier Haugland. Jo mer vi gjør her hjemme jo mer tar vi ned utslippene, samtidig som vi skaper de nye arbeidsplassene. Det er en enorm interesse for våre nye elektriske ferger. De er tegnet i Norge, de er bygget i Norge, de opereres i Norge. Det skaper konkurransekraft og arbeidsplasser. Store ideer kan komme fra små land. I shipping demonstrerer vi akkurat det. Vi er et lite land, men i shipping er vi en verdensleder.

Autonome skip langs norskekysten

Se på YaraBirkeland. Neste år vil vi ha verdens første autonome containerskip i Norge. Jeg tror vi vil se en strøm av autonome skip langs norskekysten i fremtiden som frakter fisk og olje og andre varer frem og tilbake til ulike havner. Det som myndigheter og næringslivet nå gjør i Norge er helt enestående i verdenssammenheng. Samspillet er så tett at vi kan bevege oss mye raskere. Det burde vi være stolte av Norge for. I Wilhelmsen lærer vi automasjon av de små prosjektene og skalere det opp bli mer datadrevne og får større grad av automasjon også i linjefarten, sier Sanvik.