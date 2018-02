– Det er knallhard konkurranse

Østensjø døpte denne helgen to nye service operation vessels (SOV) «Edda Mistral» og «Edda Passat». Fremover ønsker Haugseund-rederiet å ta opp konkurransen innenfor offshorevind.

– Vi ser at det er en del forespørsler fra de ulike aktørene innen offshorevind, og at det er et behov for flere SOV-er. Det er en konkurranse, vi vil forsøke å hevde oss i, sier administrerende direktør Kenneth Walland til Skipsrevyen. Han nevner Norge, Danmark, Holland og Tyskland som store SOV-operatører.

«Edda Passat», som er det første spanskbygde serviceskipet til offshorevindmarkedet er straks klart for levering. Søsterfartøyet «Edda Mistral» på sin side ble både døpt og sjøsatt på Ria del Eo ved det spanske verftet Gondan. Gudmor for «Edda Mistral» var Trine Borum Bojsen, mens Rebecca Goff var gudmor for «Edda Passat». Begge jobber for Ørsted.

Østensjø startet arbeidet for Ørsted Wind Power i november 2017, og de ser frem til at det første nybygget snart kan tas i bruk. «Passat» skal operere på Race Bank wind farm, og «Mistral» på Hornsea 1.

Fartøyene som vil ha logistikkbase og hjemmehavn i Grimsby i Storbritannia skal seile under britisk flagg. – Det er i forbindelse med krav til local content, forklarer Walland, og utdyper at det dermed vil være britiske offisererer og ellers internasjonalt mannskap.

Skipene er bygget spesifikt for å fylle Østensjøs kontrakt med danske Ørsted Wind Power, som har en fast varighet på fem år i tillegg til opsjoner på 5 x1 år.

– Til de langsiktige kontraktene er det hovedsaklig nybygg som vinner. Men til kortere oppdrag kan det være aktuelt å bruke andre skip, sier Walland. Når «Edda Passat» og «Edda Mistral» er levert har Gondan i alt levert 13 fartøy til rederiet siden 2005.

– Det er en knallhard konkurranse, men selvfølgelig håper vi at vi skal få det til og kunne kontrahere flere nybygg, sier Walland om fremtiden.