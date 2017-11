Designer elektrisk system til miljøvennlig megayacht

– De offentlige kravene når det gjelder miljø og utslipp blir stadig strengere og mange redere ønsker å gjøre skipene sine mer bærekraftige og miljøvennlige. Når man skal integrere et pålitelig elektrisk system med så mange energikilder må alle elektriske beregninger, gjøres om igjen. «Det er her Norwegian Electric Systems` erfaring som systemintegrator kommer inn. Leveranser av komplette elektriske pakker, kalkulasjoner og integrasjon er kjernen i vår ekspertise. Basert på flere energi kilder vil disse skipene bli de grønneste av sitt slag som noen gang er bygget. «We make great vessels even greater!», sier Jan Berg, EVP Business Development i NES.