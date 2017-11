-Den norske flåten øker, sier Tone Risnes i Sjøfartsdirektoratet, avdeling Skipsregisteret. Netto tilvekst av norske fartøyer registrert i det norske skipsregisteret NOR er 1495 nye fartøyer i løpet av de siste tre år. Fritidsfartøyer, mindre arbeidsbåter og fiskefartøyer dominerer nyregistreringene.

I likhet med det internasjonale skipsregisteret NIS som Skipsrevyen nylig presenterte nye tall for, så har også det norske skipsregisteret en jevn økning de siste tre årene. Det er dermed lite som tyder på at den økningen vi ser i NIS skyldes at NIS ”stjeler fartøyer fra NOR.” Fiskefartøy, ferger og fritidsbåter kan ikke registreres i NIS. Alle fartøyer over 15 meter er pliktige til å registrere seg i det norske skipsregisteret NOR. Fritidsbåter fra 7 til 15 meter kan registreres i NOR. Fordelen med å registrere fartøyet i NOR er at banken dermed godtar pant i båten som sikkerhet for finansiereingen.

Fritidsbåter er ”flytende aksjeleiligheter”

– Det er fritidsbåtene som dominerer nyregistreringene, sier Risnes. I og med at de mindre fritidsbåtene stadig blir dyrere og mer påkostede, så var det et økende behov for at fartøyene også kunne oppnå finansiering med pant i fartøyet. Mange av fritidsbåtene er jo blitt flytende aksjeleiligheter sier, Risnes. En 7 meter Fairline er som eksempel registrert hos oss med en pris på 2,1 millioner kroner.

Anbefaler registrering

– Vi anbefaler våre kunder å registrere fartøyene i NOR, sier Idar Refsnes i Saga. Båtbyggeriet i Selje bygger fortsatt norskproduserte fritidsbåter på mellom 9 og 15 meter. Prisene varierer fra 2-4 millioner. Markedet er stabilt sier Refsnes. – Fordelene med å registrere fartøyet i NOR er at finansieringen kan ordnes med pant i båten og det blir ingen diskusjon om eierforholdet. Vi ser store problemer i annenhåndsmarkedet for utenblandske båter som ofte ikke er registrerte, sier Refsnes.