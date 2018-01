Den første LNG-tankeren med isklasse 1A Super er døpt

Torsdag ble Coral EnergICE, den første LNG-tankeren med isklasse 1A Super, døpt av Aino-Maija Luukkonen, borgermester i den finske byen Pori. Dåpen ble gjennomført i Turku havn, skriver selskapet i en pressemelding.

Det 18.000 m3 store LNG-skipet ble levert til eieren, Anthony Veder, av Neptun Werft i Rostock i Tyskland. Coral EnergICE er spesialdesignet og bygget for å operere i Østersjøen. Skipet skal brukes av Skangas til å frakte LNG til selskapets LNG-terminal i Pori og til Manga LNG-terminal i Tornio, Finland.

Skipets skrog er forsterket for å kunne trenge gjennom is med en tykkelse på én meter. Motorene og generatorene er utviklet for å gi skipet ekstra kraft for å komme gjennom tykk is. Det toppmoderne skipet er utstyrt med en dual fuel-motor. Hoved- og hjelpemotorene går på gass, noe som betyr at skipet overholder nåværende og fremtidige utslipps-forskrifter.

Byggingen av Coral EnergICE ble finansiert med det første bærekraftige shippinglånet som er sertifisert i henhold til Clean Shipping Index Guidelines fra Bureau Veritas. Samme instans verifiserte også transaksjonen som bærekraftig.

På grunn av Coral EnergICEs LNG-kapasitet, har forretningssektorens NOx-fond gitt støtte til utviklingen av skipet.

Grunnleggende om Coral EnergICE



Total lengde: 164 meter

LNG-kapasitet: 18 000 m³

Hastighet: 15,5 knop

Isklasse: 1A Super, med værkoden KALD