Dåpsfest for servicefartøyet «Frøy Harvest» i helgen

”Frøy Harvest” har vært i drift for Marine Harvest i tre måneder for Marine Harvest. Lørdag 11. november ble servicefartøyet døpt i Ålesund.

Det velutstyrte servicefartøyet, som har base på Sunnmøre, har levert tjenester

til havbruksnæringen siden den gikk fra Sletta Verft i juli i år. De neste fem årene

skal ”Frøy Harvest” jobbe for Marine Harvest.

God stemning

Den gode stemningen om bord i ”Frøy Harvest” merkes med en gang man

kommer om bord.

– Miljø og trivsel er særdeles viktig når man skal bo tett på hverandre over lang tid,

sier skipper på ”Frøy Harvest”, Halvard Saure, som har over 15 års erfaring fra

havbruksnæringen. Både fasiliteter, utstyr og sikkerhet på båten er av ypperste

klasse, så forholdene ligger til rette for et godt miljø.

Skipperen mener det har vært en rivende utvikling av servicefartøyer innen havbruk de siste fire-fem årene.

– Det er ikke lenge siden vi satt med hodet ut av ei luke i skutesida i all slags vær

og vind for å kunne manøvrere og styre fartøyene. Nå sitter vi høyst komfortabelt

og styrer både skip og utstyr fra brua, sier Saure.

Oppdrag for havbruksnæringen er kjernevirksomheten i Frøy-gruppen.

– Vi legger vekt på å ha kompetente og motiverte medarbeidere, riktig verktøy og

utstyr, og ikke minst moderne og kraftige fartøy. Gode kundeopplevelser

avhenger av rett bemanning, rett fartøy, rett utstyr og godt planlagte

arbeidsoppgaver, sier daglig leder i Frøy Vest, Joar Gjerde i pressemeldingen.

Teknologi fra offshoreskip

”Frøy Harvest” er med sine 25 meter en stor servicebåt for bruk innen oppdrettsnæringen.

Teknologi fra offshorenæringen er tatt i bruk, og fartøyet er utstyrt som et

velutrustet ankerhåndteringsskip i miniatyr med ROV (miniubåt), DP (dynamisk

posisjonering), dekkskraner, slepevinsj, haikjeft og tauepinner