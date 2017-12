Cruiseindustrien fortsetter veksten

Cruiseindustrien vil fortsette den positive trenden fra 2017 inn i 2018. Det spår interesseorganisasjonen Cruise Lines International Association (CLIA) i en ny rapport.

Der anslår man at 27,2 millioner passasjerer vil dra på cruise neste. Det vil være en økning på 1,8 millioner reisende fra året før, og 2,5 millioner flere enn i 2016.

I løpet av en femårsperiode viser statistikken at veksten har vært på 20,5 prosent.

Flere skip er ventet

For å møte den økende veksten er det ventet flere cruiseskip i fart det kommende året. I følge CLIA vil 27 nye cruiseskip debutere i 2018.

– Det er ikke tvil om at cruiseindustrien opplever en økende interesse blant forbrukerne og har en positiv påvirkning på den globale økonomien, skriver Cindy D’Aoust, president i organisasjonen i rapporten.

Cruiseindustrien omsetter årlig for rundt 126 milliarder dollar, eller over 1000 milliarder kroner, verden over og ansetter flere enn 1 millioner mennesker.