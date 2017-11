Colorline interessert i ruten til Hurtigruten

-Colorline har signalisert at vi er interessert, bekrefter kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen. Etter det Skipsrevyen erfarer har selskapet vært i møte med Samferdselsdepartementet. -Anbudsprosessen er hemmelig av hensyn til konkurrentene, vi sier ingenting om dette før kontrakten er inngått, sier seniorrådgiver Kjell Brataas i Samferdselsdepartementet.

Av Sigbjørn Larsen og Gustav-Erik Blaalid.

Colorline er et av selskapene som er interesserte i å by Hurtigruten konkurranse. Det bekrefter kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen til Skipsrevyen. Mer vil jeg ikke si, sier Mathisen. Etter det Skipsrevyen erfarer har det imidlertid vært et møte mellom Colorline og Samferdselsdepartementet om saken. Anbudskonkurransen på Hurtigrutens trafikkstrekning fra Bergen til Kirkenes ble lagt ut som tre separate strekninger. – Dersom det ikke lenger er nødvendig å søke med 11 skip, så vil det gjøre det lettere å åpne opp for andre tilbydere, uttalte administrerende direktør for Hurtigruten Daniel Skjeldam til NRK tidligere i år. Det var imidlertid akkurat det som skjedde i konkurransegrunnlaget fra Samferdselsdepartementet. Det kan tyde på at departementet har ønsket økt konkurranse om Hurtigruten.

Hemmelighold

I departementet ønsker man ikke å svare på hva som var årsaken til at anbudsprosessen ble strukturert på denne måten. Tidligere har departementet bekreftet en «overraskende stor interesse» for Hurtigruten med mellom 5 -10 interesserte rederier. Nå har departementet lagt fullstendig lokk på saken, og nekter å uttale seg, under henvisning til at anbudsprosessen er hemmelig, av hensyn til konkurrentene. Tilbyderne har frist på seg til 3. januar med å sende inn tilbud. – Det er tatt sikte på å komme med en avgjørelse ved utgangen av mars 2018, sier Kjell Brataas i Samferdselsdepartementet. – Vi opplyser ikke navn på tilbyderne av hensyn til konkurransen., og vi sier ingenting om dette før kontrakten er inngått, sier Brataas.

Flere interessenter?

-Jeg vil hverken avkrefte eller bekrefte at vi har lagt inn tilbud på ruten til Hurtigruten, sier storrederen Per Rolf Sævik i Havila Holding, til Skipsrevyen. Han er en av eierne bak Fjord1 og Norled. Han er også en av eierne bak hurtigruteskipet «Ricard With».

Hurtigruten har kystens DNA

– Vi har seilt langs norskekysten i snart 125 år, og kysten er en del av vårt DNA. Hurtigruten vurderer anbudet på Kystruten Bergen – Kirkenes. Men det er for tidlig å si noe om hva slags utfall denne prosessen får, eller å gå inn på detaljer, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Det eneste som er sikkert, er at Hurtigruten kommer til å satse knallhardt på norskekysten – med eller uten avtale med staten, sier Ege.