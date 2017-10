CCB og Kirkenes tildelt viktig subseakontrakt

Coast Center Base (CCB) har blitt tildelt kontrakt fra Statoil for demobilisering, lagring, preservering, vedlikehold, modifisering og klargjøring av subsea-utstyr i Kirkenes med oppstart i månedsskiftet oktober/november 2017.

Dette fremgår av en pressemelding. Viktig undervannsutstyr skal i løpet av de neste ukene hentes opp fra bunnen av Barentshavet og fraktes til Kirkenes. Utstyret er benyttet i forbindelse med årets letekampanje i Barentshavet og prosjektet i Kirkenes vil foregå frem til oppstart av neste kampanje våren 2018.

– Et meget viktig og spennende oppdrag, vi er svært glade for denne tildelingen fra Statoil, uttaler Cristian Valdes Carter fra CCB i pressemeldignen. CCB vil utføre dette oppdraget sammen med Maritime Industrial Cluster Kirkenes (MICK).

MICK er et klyngesamarbeid som omfatter 12 lokale selskaper med lang erfaring fra betjening av russisk sokkel. Selskapene har siden i fjor høst samarbeidet for å utvikle og fremme base- og servicemiljøet i Kirkenes.

– Det er derfor svært gledelig med dette første oppdraget fra Statoil, fortsetter Carter.

Gode løsninger gjennom samarbeid



Prosjektet skal utføres i Kimek og Kirkenesbase sine fasiliteter i Kirkenes. Kimek og Kirkenesbase blir også sentrale samarbeidspartnere i gjennomføringen av prosjektet.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på utvikling av gode og kostnadseffektive løsninger gjennom samarbeid, sier administrerende direktør i Kimek, Greger Mannsverk.

Lokal kompetanseutvikling og verdiskapning



– Et samarbeidsprosjekt som dette medfører både økonomiske ringvirkninger og kompetanseutvikling i Kirkenes, fortsetter Mannsverk. Vi ser veldig frem til å samarbeide med Statoil og leverandørindustri om dette prosjektet.

– For CCB var denne tildelingen viktig både for videreutviklingen av våre tjenester innen subseasegmentet, og for videreutviklingen av næringsklusteret i Kirkenes, sier Cristian Valdes Carter.

CCB har de siste årene satset sterkt på subsea-vedlikeholdstjenester gjennom etableringen av CCB Subsea, og denne tildelingen representerer en milepæl for både selskapet og Kirkenes:

– Vårt tilbud til Statoil fokuserte på de fasiliteter og den kompetanse som er tilgjengelig i Kirkenes, og denne tildelingen er en klar annerkjennelse av dette. Vi er stolte over at CCB og Kirkenes blir de første til å lande og vedlikeholde den nye generasjonen subsea-utstyr, avslutter Carter.