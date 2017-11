Byggestart på hybrid-fiskebåt

Byggingen av fiskebåten «Angelsen Senior» er i gang ved verftet Technomont i Kroatia. Om et knapt år skal den teknologiske nyvinningen overleveres rederiet Hans Angelsen og Sønner AS i Lofoten.

Med en voksen batteripakke ombord, skal driftstiden på dieselmotorene reduseres med 75%, og i forhold til et konvensjonelt fremdriftssystem, vil dieselforbruket bli redusert med 31%. I og med at dieselmotorene blir brukt mindre på lav belastning, reduseres også utslippene av klimagasser forholdsvis mer. Dette er noen av miljøgevinstene når det nye fartøyet kommer i drift.

Batteridrift skal brukes når fiskeredskapene tas inn, når det produseres fisk og når båten ligger stille.

Lønnsomt over tid

– Dieselelektrisk drift brukes under seilas og ved setting av fiskeredskaper. Da lades også batteriene, heter det fra rederiet som har fått vel 2,7 millioner kroner i tilskudd fra Enova for å gjøre dette. Det hjelper på i et kostnadsbilde som gjør hydrid-prosjektet 6,9 millioner kroner dyrere enn om man hadde valgt et konvensjonelt diesel-system. I kostnadene ligger også investeringer i et varmegjenvinningsanlegg. De totale investeringskostnadene for fremdrift og varmegjenvinning er 12,1 millioner kroner, sammenlignet med 5,1 millioner kroner som alternativkost vil det si en økning på 6,9 millioner kroner. Ser man på driftskostnadene over 10 år, ser bildet annerledes ut. Da er merkostnadene «spist opp» og man sitter igjen med en positiv differanse på 330 000 kroner.

Fremtidsrettet

Presentasjonen av prosjektet er i regi at et Enova-seminar i etterkant av Verftskonferansen som nylig gikk av stabelen i Ålesund. Rederiet vektlegger selv at de har et ønske om et mer fremtidsrettet driftsmiddel. Blant annet ved å ta vare på miljøet, bedre komfort og arbeidsforhold for mannskapet, bedre kvalitet på produksjonen.

Det er Moen Marin AS som er prosjektansvarlig for design, byggeprosessen og utrustning.