Bygger undervisningsbåt til 50 millioner

Meløy videregående skole i Nordland får ny undervisningsbåt til 50 millioner kroner. Båten skal fungere som klasserom for fangstbasert akvakultur, og blir overlevert om ett år.

Av: Katarina Berthelsen – Kyst.no

Prosjektleder ved Meløy videregående skole, Knut-Eirik Svendsen, forteller til kyst.no at det nye fartøyet blir et undervisningsmiddel både for akvakulturelevene og for de som studerer fangst- og fiske.

– Fartøyet blir et undervisningsrom for fangstbasert akvakultur, sier han.

Han legger til at den nye båten vil bli en revolusjon for skolen. Ombord vil elevene blant annet lære om frakt av levende fisk, som smolt, rensefisk og slaktefisk. I tillegg vil det bli lagt opp til å ta sertifikat for kompetansekravet D6, som er foreslått som krav fra Sjøfartsdirektoratet.

Saken ble først omtalt på nettsidene til Nordland Fylkeskommune. Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap), fikk signere kontrakten med direktør i verftet Hvide Sande, Carl Erik Kristensen. Det danske verftet vil få overlevert skroget som nå sveises i Polen, til sommeren for innredning.

Svendsen forteller at representanter fra skolen var nede og besøkte veftet i Danmark før jul, og at de også har tenkt seg en tur til Polen for å følge opp prosessen.

Fokus på miljø

Ved design av båten har det vært mye fokus på både miljø og energisparing.

– Eksempelvis har vi kjørt mange runder med simulatormodeller for å optimalisere skrogformen til minst mulig vannmotstand, fortalte Kristensen under kontraktsigneringen.

Strømanlegget har hybriddrift, med en stor batteribank som sørger for at strømforbruket kan jevnes ut uten å bruke fossilt brennstoff.

Ønsker flere til utdanning innen havbruk

Hild-Marit Olsen påpeker på fylkeskommunens hjemmesider at 50 millioner er en svært stor investering, men at fylkesrådet har sagt at videregående opplæring skal prioriteres høyt. Og med en splitter ny og moderne undervisningsbåt, håper hun også at utdanningen vil bli mer attraktiv, både fra hele Nordland, og også utenfra fylket.

Svendsen forteller at de helt klart har plass til flere elever innen fiske og havbruk på Meløy.

– I dag har vi fire klasser på skolen. To på Vg1, én på Vg2 akvakultur og én på Vg2 fangst og fiske. Vi kan ha 60 elever, så her er det plass til flere, sier han.