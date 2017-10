Brønnbåt i Chile sank med 200 tonn laks ombord

Etter å ha begynt å ta inn vann onsdag morgen chilensk tid, sank Camanchacas brønnbåt «Seikongen» utenfor Chile.

Brønnbåten sank nær Pilpilehue, ikke langt fra byen Puerto Montt, mer enn 1000 kilometer sør for Santiago. Nærliggende havn, Puerto de Chonchi, skal ha mottatt et nødrop fra brønnbåten om at de ukontrollert tok inn vann.

Avisen Soychile skriver at mannskapet på elleve ble trygt evakuert ved hjelp av fartøyet «Eidsvuaag Atlantic».

Det var over 200 tonn laks og 70 tonn drivstoff ombord da båten sank, i følge Maritime Bulletin.

Chilensk marine jobber nå for å hindre videre miljøutslipp fra fartøyet, og har satt igang en etterforskning for å finne årsaken til forliset.

Selskapet Camanchacas skal nylig ha villet børsnotere seg på den norske børsen.

«Seikongen» ble bygget i 2017.