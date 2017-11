Brødrene Aa bygger nye Nordlandsekspressen

Fylkesrådet har behandlet innstillingen fra Nordland Fylkeskommune. Torsdag den 9. november inngikk Brødrene Aa kontrakt om levering av to nye hurtiggåande kombikatamaranbåter i karbonfiber til Nordland fylkeskommune.

– Vi takker Nordland fylkeskommune for avtalen og ser fram til et hektisk 2018, skriver Brødrene Aa på sine facebooksider.

Kontrakten gjelder konstruksjon og bygging av to båter på 42 meter. De skal ta 220 passasjerer i tillegg til last og dimensjoneres for 32 knops operasjonsfart. Båtene skal operere sambandet Bodø–Sandnessjøen og Bodø–Svolvær. Rutene blir også kalt Nordlandsekspressen. Fylkeskommunen kjøper og vil eie båtene selv, mens driften skal ut på anbud, opplyser verftet.