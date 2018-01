Hva kan du gjøre mens Hurtigruten ligger til kai i Bergen?

Hansabyen Bergen er en av Norges mest spektakulære byer. Bergen ligger vakkert til mellom fjellene, og har takket være sin gode havn vært en sentral handelsby i Norge helt siden vikingtiden. Her får du våre anbefalinger om hva du kan se og oppleve mens Hurtigruten ligger til kai i Bergen

Fløybanen er et must for deg som har noen timer på å oppleve Bergen. Banen tar deg opp til den fantastiske utsikten over byen fra Fløyen. Mange turister vil selvsagt også få med seg Bryggen med den klassiske hanseatiske arkitekturen. På vår bytur i dag var det en rekke amerikanske kinesere fra Seattle i USA som hadde tatt turen til Bryggen og knipset hverandre villig vekk foran de spisse, koselige trehusene.

Fra Bryggen kan du ta den vesle havnebåten ”Beffen.” Den tøffer deg over til den andre siden av havnen der den trofast har trafikkert havnebassenget med sine passasjerer så lenge noen kan huske. Når du kommer i land på den andre siden av havnen sett fra Bryggen så er det bare en kort gåtur opp til akvariet i Bergen som blant annet inneholder pingviner og seler. Her får du også lære mer om livet i Nordsjøen og får studere livet i havet på nært hold.

Har du lyst til å spise en god middag anbefaler vi Enhjørningen og Bryggeloftet for tradisjonsrik norsk mat og den italienske Ruccola og den spanske tapasrestauranten like ved Fløybanen. For de historisk interesserte er Håkonshallen og Festningen interessante innfallsporter til Norgeshistorien.

Det tradisjonelle fisketorget har tatt pause midt i vinteren, men like ved havnen på motsatt side av Brygen ligger det et innendørs alternativ. Er du her en tirsdag så får du sushi fra buffeten så mye du orker å spise for 249,- . Selv gikk jeg rundt og ”sjesset” på Bergensk fiskesuppe denne kvelden. (Du må ikke si det til noen, men jeg har fortsatt til gode å finne noen som serverer riktig god Bergensk Fiskesuppe.

Jeg sjekket inn på Hurtigruten. Bagasjen kunne settes inn rett innenfor døren. Den ble bragt opp til rommet! Makeløs service! Jeg gikk for å spise. Men hva skuet mine mørkebrune? Der i en gryte stod det jammen en ekte Bergensk fiskesuppe så god som noen. Snart kom han Mack på besøk ved bordet og jeg tenkte. Du verden for en fantastisk start på vårt reise med Hurtigruten fra Bergen til Tromsø! Velkommen om bord!