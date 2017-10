Bergen Group får flere ben å stå på

– Anlegget jeg leder har tradisjonelt hatt en hovedfokus på olje- og gassmarkedet, og der er markedssituasjonen fortsatt svak. Men vi har noen fortrinn i og med at vi har jobbet målrettet med å få innpass i nye markedsområder i tillegg. Dette vil bidra til å gjøre oss mere robuste mot de bølgedalene som kommer innen enkelte områder, sier Asbjørn Grini, leder for Energi & Indristriavdelingen i Bergen Group Services.

Bergen Group har tidligere vært forbundet med skipsbygging med to nybyggingsverft i Bergen (BMV) og i Trøndelag (Fosen), men den delen ble solgt ut for tre år siden.

Som sjef for Industri og Energi-avdelingen, leder Asbjørn Grini en av totalt tre divisjoner i Bergen Group Services. Bergen Group Services er 100 % eid av børsnoterte Bergen Group ASA.

– Energi & Industri-divisjonen er etablert med et komplett, mellomstort anlegg som ligger på Straume utenfor Bergen. Vi kan levere komplette pakker til oljenæringen, landbruk og industri, men også til havbruk som vi prøver å jobbe oss inn mot. Det er ikke tvil om at vi er nødt til å ha en bred markedsfokus for å kunne opprettholde nødvendig aktivitet, sier Grini til skipsrevyen.no.

Bergen Group Aak



Bedriftslederen forteller videre at Bergen Group Services AS har fått et søsterselskap som heter Bergen Group Aak. Dette selskapet, som tidligere het AAK Energy & Services, ble kjøpt opp av Bergen Group ASA i mai i år. Selskapet er eksperter på tilkomstteknikk, og har et sterkt fotfeste inn mot både landbaserte oppdrag og offshore prosjekter.

– Det er flere grunner til at konsernet gjorde dette oppkjøpet. Først og fremst tilfører de oss en kompetanse som vi ikke har. Det vil kunne gi oss synergieffekter som øker vår markedsposisjon. I tillegg har de klart å komme seg inn på fornybar energi-markedet, blant annet gjennom en avtale med Siemens, sier Grini som er fornøyd med at bedriften får flere ben å stå på i et krevende offshoremarked.

– Vi prøver å få flere ben å stå på. Samtidig har konsernet en tydelig vekststrategi der målrettingen er å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern. Nå er vi i ferd med å få fotfeste innen flere områder og det er veldig kjekt.

To hovedanlegg

Bergen Group Services har to hovedanlegg, det ene på Sotra rettet mot offshore og landbasert industri og havbruk og landbasert infrastruktur.

– Vi har også to anlegg på Laksevåg med tørrdokk, slipp og egne verksteder. Der gjør vi alt maritimt service- og vedlikeholdsarbeid på fartøy innen en viss størrelse. Typisk er passasjerbåter som går langs kysten, overhaling på skip og motorer. Vi har en av Europas beste teststander på hurtiggående dieselmotorer, sier han.

Service på batteriferger er også noe Bergen Group ser nærmere på. Selskapet inngikk nylig en rammeavtale med Norled knyttet til service og vedlikehold på selskapets fartøyer. Bergen Group Services gjør også en god del arbeid for Sjøforsvaret.

– Selskapet har mye arbeid på overhaling og vedlikehold av motorer til deler av Marinen sine fartøy. MVi har også vedlikehold og overhaling på andre typer avanserte hurtiggående dieselmotorer, blant annet hos Redningsselskapet Vi har en stor bredde innen forsvaret, maritim, offshore, og landbasert og fornybar på vind., oppsummerer Asbjørn Grini.