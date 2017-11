Bergen Group bidrar ved 10 års klassing av «Statsraad Lehmkuhl»

Bergen Group Services AS er tildelt oppdraget med å gjennomføre relevant skipteknisk vedlikehold og oppgraderinger i forbindelse med 10-års klassing av SS Statsraad Lehmkuhl.

Det opplyses i en pressemelding at oppdraget medfører en lengre tørrdokking i kommende vintersesong. Bergen Group Services AS har også tegnet en femårig rammeavtale med stiftelsen Statsraad Lehmkuhl om fremtidig vedlikehold og oppgraderinger av det historiske skipet. Avtalen inneholder også opsjoner for forlengelse med inntil 4 år (2 x 2 år).

Historisk tørrdokk

Adm. direktør Frode Johansson ser frem til å ta fatt på et spennende oppdrag som i all hovedsak skal gjennomføres i den historiske tørrdokken på Laksevåg.

– Bergen Group Services har over flere år opparbeidet seg en sterk kompetanse på gjennomføring av komplekse og krevende skipstekniske vedlikeholdsprosjekter. For oss er det ekstra kjekt å kunne bruke denne kunnskapen på byens seilskutestolthet. Det er også tilfredsstillende å registrere at det maritime miljøet i hjembyen til seilskipet er konkurransedyktig på denne typen prosjekter, sier Johansson i meldingen.

SS Statsraad Lehmkuhl skal etter planen settes i tørrdokk i desember i år i forbindelse med 10-års klassing og annet vedlikeholdsarbeid. Den 103 år gamle skuten er en av de få tre-mastede barkriggete skipene som fremdeles opererer aktivt, både som skoleskip og i ulike andre sammenhenger.

I tillegg til avtalen knyttet til 10-års klassingen, er også Bergen Group Services AS tildelt er 5-årig rammeavtale med er Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (SSSL) som både eier og driver skipet. Rammeavtalene omfatter generelt skipsteknisk vedlikehold i avtaleperioden, og sikrer seilskipet en forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av kommende prosjekter knyttet til en etablert vedlikeholdsplan.

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte konsernet Bergen Group ASA. Selskapet har sitt hovedfokus på markedssegmentene Maritim Service, Forsvar og Energi & Industri. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra. Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.