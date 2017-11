Bergen Group ansetter flere

Bergen Group ASA hadde i 3. kvartal 2017 en omsetning på NOK 60 millioner og et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på NOK 1,9 millioner. Den bokførte egenkapitalen er i kvartalet ytterligere styrket til 73,2 prosent. Ordreserven på tilkomstteknikk og på maritim service i det sivile markedet har økt, noe som har medført en netto tilvekst på antall ansatte.

-Kvartalstallene viser en lønnsom drift selv om omsetningen er noe mindre enn forrige kvartal. Vi har brukt kvartalet til å bygge nødvendig operasjonell og administrativ kapasitet som skal gi grunnlag for fremtidig vekst, oppsummerer konsernsjef Hans Petter Eikeland i en pressemelding.

Bergen Group har i 3. kvartal fått tilgang til ytterligere kai- og vekstedkapasitet. I tillegg har konsernets datterselskaper sikret seg strategisk viktige rammeavtaler som har åpnet for nye muligheter.

-I sum så opplever vi plattformen for videre vekst som styrket gjennom dette kvartalet. Nå er fokus på å gjennomføre konkrete grep som sikrer at vi få re-etablert Bergen Group som attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland. Han er tydelig på at konsernet opprettholder et sterkt fokus på allianser og samarbeidsformer med andre selskaper som kan gir positive synergieffekter, økt markedsposisjon og innpass på nye markedsområder.