Belgisk dåp for «Esvagt Mercator»

I dag ble «Esvagt Mercator», verdens første vindmølleservice skip av Havyard 831 SOV-design døpt i Belgia. Skipet er bygget ved det tyrkiske Cemre-verftet.

Det opplyser Havyard Design and Solutions i en pressemelding.

Havyards 831 SOV vindmølle serviceskip skal operere for MHI Vestas i vindmølleparkene Nobelwind og Belwind utenfor Belgia.

CTO Kristian Ole Jakobsen fra Esvagt er svært fornøyd med skipet. – Det har vært et godt samarbeid med Havyard på utviklingen av dette skipet og vi vet at kvaliteten på det de leverer til oss er svært bra. Dette gjør det ekstra spennende å følge driften fremover, sier CTO Kristian Ole Jakobsen fra ESVAGT.

– Jeg er stolt og glad i dag. Å se vårt første 831 SOV design stå ferdig er utrolig gøy. Det er et flott skip og har de egenskaper som skal til for å betjene offshore vindmølleparker både effektivt, sikkert og med minst mulig belastning for miljøet. Skipet bekrefter nok en gang at våre design gir merverdi og konkurransekraft til våre kunder. Sier Vice President Sales Gisle Vinjevoll Thrane

Ny nisje

Det er det første av to skip til Esvagt med Havyard 831 SOV som nå står klart til bruk. Det andre skipet, som det ble signert kontrakt på tidligere i år skal være klart innen august 2019.

Vindmølle service-designet Havyard 831 SOV er utviklet i tett samarbeid mellom Havyard Design & Solutions og ESVAGT og retter seg mot en ny nisje for denne type skip. Før ble vindmøllene betjent av små, hurtiggående båter, som fraktet mannskap og utstyr til og fra land hver dag. Nå blir stadig flere vindmølleparker betjent av større skip der servicepersonellet arbeider og bor ombord i lengre perioder. De entrer vindmøllene enten med landgangen som er installert på moderskipet, eller med mindre båter som sjøsettes fra moderskipet. Dette er en trygg og lønnsom måte å betjene vindmølleparkene på, spesielt de som ligger et stykke fra land.

Tyrkiske forbindelser

Det er det tyrkiske verftet Cemre Shipyard som har bygget vindmølle serviceskipet Havyard 831 SOV til ESVAGT. Dette er et verft Havyard kjenner meget godt. Cemre har levert skrog til over 30 av nybyggene Havyard har levert siden 2005. Havyard har utviklet et tett samarbeid med Cemre gjennom disse skrogleveransene. Verftet har de senere årene også levert ferdige nybygg til både norske og internasjonale kunder.