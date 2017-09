– Behov for ROV-piloter med erfaring innen havbruk

Av Katarina Berthelsen, kyst.no

Bruk av ROV- og AUV-fartøy til inspeksjoner under vann øker innen havbruk. Kristoffer Solvåg fra Naviaq mener derfor det må satses mer på utdanning av ROV-piloter, med erfaring fra oppdrett.

ROV og AUV brukes mer innen bruksområder som inspeksjoner av fortøyning, komponenter og utstyr, overvåking av trenging ved avlusning og fot roboter brukt til notvasking.

Kristoffer Solvåg forteller under Teknas havbrukskonferanse at økt bruk av ROV kan være en fordel for alle typer fiskehåndtering, fordi det gir en mulighet til å ha egne øyne nede i merden. Men skal det være en effektiv inspeksjonsmetode, må det brukes piloter som vet hva de skal se etter.

– Vi trenger utdanning av ROV-piloter tilpasset vår næring, slår han fast.

Solvåg forklarer at spesielt i havoverflaten opplever merden større bevegelser, som en påvirkning fra strøm og bølger. Han mener at en erfaren pilot fint kan kompensere for dette, som gjør at svevende notvaskere ikke trenger mye automatisk stabilisering fra thrustere.

– En merd er en komplisert og dynamisk struktur, som også gjør det mulig for inspeksjonsfartøy og notvaskere å sette seg fast under operasjoner. Da gjelder det å ha en erfaren pilot, som vet hva man skal gjøre når man setter seg fast, illustrerer han.

Automatisk datalagring

Andre utfordringer knyttet til bruk av ROV og AUV i havbruket er overføring av store mengder data, og lagring av dokumentasjon.

– Output fra en ROV-inspeksjon er gjerne 40 GB data av film og bilder. Dataoverføring skjer som regel ved fysisk overlevering av en harddisk eller minnepenn, forklarer han.

Naviaq har derfor prøvd å løse dette i samarbeid med AQS, og utviklet en Offline PC, som gjør at videologger lagres direkte hos kunden.

– Dette ble installert på AQS Frigg og AQS Loke i oktober 2016, og har så langt fungert.

– Rom for innovasjon

Solvåg legger til at det finnes rom for økt innovasjon når det gjelder bruk av ROV i oppdrettsnæringen.

– Dette er knyttet til å utvikle roboter som også kan utføre små vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner, slik at man slipper å tilkalle en dykker.

I tillegg kommer utfordinger knyttet til transport og flytting av ROVen mellom fartøy og lokalitet, noe han håper flere i næringen vil ta tak i i fremtiden.