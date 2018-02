Tilbakeviser påstand fra forbundsleder

Statsekretær Danel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet, tilbakeviser kritikken fra forbundsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund. Sist onsdag uttalte han at NIS-skip uten norsk mannskap, var bare tomme skall.

– Der departementet teller skip, så teller jeg hoder, sa Sande til Skipsrevyen.

Uttalelsen kom samme dag som Sjøfartsdirektør Olav Akselsen avslørte at det nå var flere enn 600 skip i NIS-registeret.

Statssekretæren avviser påstandene fra fagforeningslederen.

– Samtidig som det de siste årene har vært en økning i antall skip i NIS, har det vært en betydelig økning i antallet nordmenn på NIS-skip i tilskuddsordningen for sjøfolk. Det viser at Norge vokser som sjøfartsnasjon, samtidig som det sikres arbeidsplasser for nordmenn på sjøen, sier Bjarmann-Simonsen (H) til Skipsrevyen.

Mer en dobbelt så mange norske på NIS-skip

Mens antallet norske sjøfolk på NIS-skip i tilskuddsordningen falt fra rundt 550 i 2013 til 270 i 2015, er det nå flere enn 1300 norske sjøfolk på NIS-skip som er omfattet av tilskuddsordningen hevder statssekretæren.

– Det skyldes primært regjeringens endring i fartsområdene og styrking av tilskuddsordningen, og det viser at det går an å få til to ting samtidig. Både sørge for å styrke Norges posisjon som skipsfartsnasjon gjennom en større flåte, og sørge for flere norske sjøfolk i den flåten avslutter Bjarmann-Simonsen.