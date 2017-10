Avansert norskdesignet subsea-fartøy til Mærsk fra Kina

Danske Maersk Supply Service fikk 16. oktober overlevert SSV ”Maersk Installer”, det første fartøyet i en serie på fire bestilt i Kina i 2014.

Av Leiv Nordstrand

Skipet er bygd hos Cosco Shipping Heavy Industry i Dalian. ”Maersk Installer” er 137,5 m lang, er på nesten 10 000 dwt, oppnår en fart på over 15 knop og har 120 enkeltmannslugarer. Den andre i serien kommer etter planen seinere i år, og de to siste i 2018. Mærsk har også opsjon på to til. Men det vanskelige offshoremarkedet gjør at leveringer er forskjøvet noe i tid. Denne var opprinnelig ment å være klar i første kvartal.

Fra Marin Teknikk

”Maersk Installer” er av norsk design og engineering og har betegnelsen MT6027 fra Marin Teknikk på Gurskøy, Sunnmøre. Det er av Stingray-klassen og er bygd for å kunne utføre mange forskjellige slags oppdrag. Carsten Gran Haagensen, som leder Maersk Supply’s kommersielle virksomhet, legger vekt på at denne allsidige fartøytypen utvider Mærsks offshoretilbud. Teknisk hovedansvarlig Peter Kragh Jacobsen fortalte kinesisk presse at dette er det største, dyreste og mest sofistikerte fartøy de har anskaffet i sin 50-årige historie.

”Maersk Installer” kan utføre oppdrag helt ned til 3000 m dybde. og kan ellers utføre konstruksjons- og løfteoppdrag med en kran for 400 t. Den er utstyrt med to fjernstyrte ROV-er, som leveres av Oceaneering, Som kjent har Maersk Supply også en serie ankerhåndteringsfartøy under bygging hos Kleven, av Starfish-klassen til Salt Ship Design. Oceaneering leverer ROV-er til både Mærsks Stingray og Starfish.

Første fra kinesisk verft

Teknologisk betyr ”Maersk Installer” at Kina kommer etter. Skipet er ifølge kinesisk presse på det mest avanserte subsea-nivå og det første offshorefartøy i sitt slag fra kinesiske verft. En representant for Cosco pekte på at det vil styrke Kinas rolle i det globale deepsea-markedet.

I juli fikk Maersk Supply en kontrakt for ett av sine Stingray-fartøy med selskapet Subtec, et datterselskap av Blue Marine Group. Det skal operere i Campechebukta i Mexicogolfen og betjene plattformer tilhørende Pemex. Men kontrakten er ikke ment å starte før høsten 2018 og skal gjelde fram til midt i 2020.