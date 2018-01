Arktis Råd nominert til Nobelprisen

Arktis Råd ble nominert til Nobels Fredspris. Det avslørte de svenske samenes rådsrepresentant Åsa Larsson Blind, da hun i dag var en av innlederne på Arctic Frontiers.

– Arktisk råd er et samarbeidsforum for de seks nasjonene som grenser til Arktis. Det er et godt forum for utvikling og fredelig samarbeid, sa Larsson-Blind. Det er viktig at stemmen til de som bor i Arktis blir hørt sa hun.

Den svenske samerådsrepresentanten var imidlertid skeptisk til flere havner i Arktis. Da blir bare naturressursene våre eksportert avgårde raskere, hevdet hun blant annet.