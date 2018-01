Årets første fra Moen Marin

Årets første fartøy fra Moen Marin i 2018, er en NabCat 1350 som skal til Aqua Farms Vartdal AS på Sunnmøre.

Aqua Farms Vartdal AS holder til i Vartdal på Sunnmøre. Selskapet er en del av Vartdalgruppa Fiskeoppdrett, som til sammen driver fire matfiskkonsesjoner og produserer 6,2 millioner smolt. Sunnmørsselskapet kompletterer nå flåten med et NabCat 1370-fartøy fra Moen Marin AS, heter det i en pressemelding.

Fartøyet, som har fått navnet MS AQUA FARMS III er 13,5 meter langt og 7,5 meter bredt. Den samlede effekten fra de to Nogva Scania-motorene er 760 hestekrefter. Dette, kombinert med Nogva gir, vribart propellanlegg og Sleipner baugpropell, gir fartøyet både kraft og god presisjon.

Arbeidsdekket er utstyrt med en radiostyrt Palfinger-kran på 32 tonnmeter og capstaner på 3-5 tonn.

NØKKELINFO NabCat 1350/750 PM

Lengde: 13,50 meter

Bredde: 7,50 meter

Drivstofftanker: 4m3

Ferskvannstank: 2m3

Motor: 2 x 380 hk Nogva Scania

Gir: 2 x Nogva HC168

Propellanlegg: 2 x Nogva 4 bladet vribart anlegg

Generator: 23 kW Nanni QLS32T

Kran: Palfinger 32080(M)D

Capstaner: Adria Winch 3T og 5T

Navigasjon: Furuno

Brannslukking i maskinrom: Inergen

Fart: ca. 15 knop

Byggnummer: BN 195

Lev.dato: 29/01/18

MS AQUA FARMS III er også utrustet med tre-fas aggregat på 23 kW, systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen brannslukking i maskinrom og to redningsflåter.