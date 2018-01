Åpner for kvotebytte også i 2018

Ordningen der fiskebåter kan bytte kvoter seg imellom blir videreført i 2018. Det melder Nærings og fiskeridepartementet.

– Ordningen legger til rette for mer effektiv drift, gir lavere kostnader og fører til at båtene bruker mindre drivstoff. Gjenåpningen av loddefisket i Barentshavet legger til rette for at flere kan bruke ordningen i år enn i fjor, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (bildet) i en pressemelding.

Kvotebytte går kort forklart ut på å gi fiskebåteiere fleksibilitet slik at de kan bytte bestemte kvoter mellom fartøy. Dermed kan det ene fartøyet konsentrere seg om å fiske i ett område eller på en bestand, mens det andre kan konsentrere seg om å fiske i ett annet område, eller på en annen bestand.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det skal være mulighet til kvotebytte i 2018. Departementet åpner for at fartøy i ringnotflåten kan bytte loddekvote i Barentshavet mot loddekvote ved Island, Grønland og Jan Mayen. Pelagiske trålere kan bytte loddekvote i Barentshavet mot kolmulekvote, eventuelt mot en del av en kolmulekvote.

Rederlag som ønsker å delta i en av kvotebytteordningene må sende melding til Fiskeridirektoratet innen 22. januar 2018.