AP vil ha panteordning for skip

Arbeiderpartiet vil jobbe for en panteordning for skip, det sier leder Jonas Gahr Støre til Skipsrevyen.

-Vi vet at en stor del av den forurensningen vi ser i nord stammer fra skip, sier Gahr Støre. Jeg tror at skal vi virkelig få gjort noe med dette så må vi lage økonomiske incentiver for shipping som gjør det lønnsomt å kvitte seg med plast og annet avfall på en mer forsvarlig måte enn å la det gå på havet.

Arbeiderpartiet foreslår derfor å etablere panteordninger, for blant annet plast, for å gjøre det lønnsomt å bidra til å forhindre forsøpling av havet, sier Støre.

Transportminister Ketil Solvik Olsen fremholdt at regjeringens politikk for shipping nettopp er å tilrettelegge for en mer miljøvennlig skipstrafikk.

– Det har skjedd en stor holdningsendring på dette i Norge i løpet av de ti siste årene, også fra næringens side, fremholdt Solvik Olsen. I 2030 skal all persontransport på ferger i Norge skje elektrisk, poengterer han.