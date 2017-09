Alf Eidsvik er ny Palfinger-sjef

Palfinger har ansatt Alf Eidsvik som ny sjef for Palfinger Marine.

Kvinnheringen Alf Eidsvik (48) overtok jobben som daglig leder for Styrk Bekkenes, som takket for seg som Palfinger-president i slutten av august. Dermed har Palfinger valgt å gå for en lokal mann i sjefstolen for hjørnestensbedriften på Seim i Kvinnherad kommune.

Eidsvik, som til vanlig går under kallenavnet «Affi», overtar dermed ansvaret for aktivitetene som Palfinger Marine har i kommunen, samt ansvaret for 222 ansatte fordelt på de to avdelingene Seimsfoss og Ølve.

Eidsvik sier til skipsrevyen.no at han startet umiddelbart i den nye stillingen som daglig leder, da det ble gjort kjent at han skulle overta gjennom en pressemelding fra Palfinger fredag forrige uke.

– Jeg er svært glad for at de satser lokalt når de velger ny daglig leder. At det er en lokal mann som får jobben, betyr mye for oss som jobber i Kvinnherad, forteller han.

Å ta over roret etter Bekkenes, er han klar for og sier han ser potensiale for at markedet skal gå oppover igjen.

– Vi har vært nede i en bølgedal en stund, men vi mener markedet og vi er på vei opp igjen. Vi har stor tro på veien videre.

Han påpeker at Palfinger Marine fremover må ha fokus på den markedssituasjonen som er nå.

– Men vi vil forsette med mye av de samme tingene vi har gjort innenfor blant annet omstrukturering. Vi ser at det kan bli en dreining mot andre potensielle salg innenfor samme marked, der vi kanskje blir nødt for å se på eksisterende produkt og muligens må gjøre noen endringer der iforhold til etterspørselen, forteller Eidsvik til skipsrevyen.no

Lang fartstid i næringen

Eidsvik har lang fartstid i industrien i kommunen. Han har tidligere jobbet ved Eidsvik Skipsbyggeri frem til 2008, da han skiftet beite til Noreq. Der ble han produksjons- og teknisk sjef. Han ble deretter med over i Harding Safety da selskapet fusjonerte med Schat-Harding, og fikk tittelen global teknisk sjef.

Tidligere i år kjøpte Palfinger opp Harding Safety, hvor da Eidsvik ble global teknisk leder for LSE-divisjonen.

Skal ha to stillinger

Eidsvik skal samtidig som han er daglig leder også fortsette i jobben som teknisk global leder, selv om ansvarsområdet på Seimsfoss og i Ølve blir utvidet.

I en pressemelding fra selskapet skriver Palfinger at Alf er allsidig, og har fokus på at selskapet skal tenke nytt, ha fokus på produktutvikling, samtidig som man skal drive god butikk.

