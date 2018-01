Ålesund setter cruiserekord

Ålesund havn setter ny cruiserekord i år med 173 tilmeldte cruiseskip. Da er Hurtigrutens skip ikke medregnet.

– Vi er en god cruisehavn, vi har mye å oppleve og vi har arbeidet målrettet over flere år, sier havnesjef Ole Christian Fiskaa (bildet) i Ålesund til Skipsrevyen.

Et av verdens større cruiseskip ”Queen Mary” klappet til kai i Ålesund i fjor. Ut myldret engelskmenn, amerikanere og tyskere. Innovasjon Norge har beregnet at hver cruisepassasjer i gjennomsnitt legger igjen 860,- kroner i kassene.

I år forventer Ålesund 330 000 cruisepassasjerer. De vil legge igjen nær 290 millioner kroner i byen.

– Vi har forretninger som sier at de har to julehandelsesonger. Julen og cruisesongen, sier Fiskaa. Cruisepassasjerene handler dyre ting og merkeklær

Målrettet arbeid

– Vi har deltatt på messer, snakket med rederier og utført en omfattende markedsinnsats over flere år, sier havnesjefen. Ålesund er en god havn og komme til. Det er mye å se og oppleve her. Mange drar til Atlanterhavsparken og Aksla men Ålesunds bysentrum med gjennoført jugendstil og en vakker beliggenhet omkring Brosundet skaper naturligvis den beste rammen. Vi arbeider imidlertid profesjonelt med cruiseturismen. Vet vi at vi får mange anløp så forbereder vi oss grundig og holder vi felles møter og kaller inn alle berørte parter fra politiet til reiselivsaktører og busselskaper for å få alt til å gå så smidig som mulig, sier Fiskaa.