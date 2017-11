Akvaprins kjøper brønnbåt

NTS-konsernet melder at Norsk Fisketransport har inngått avtale med Akvaprins AS, om salg av brønnbåten «Viktoria Lady». – Nå var tiden kommet for å ekspandere, sier daglig leder i Akvaprins Rolf Bjørnar Tøllefsen til kyst.no.

Av Linn Therese Skår Hosteland, kyst.no

Akvaprins AS er etablert i 2011 og eies av Flakstadvåg Laks og Akvafarm, sistnevnte underlagt Brødrene Karlsen, lokalisert på Husøy i Senja. Daglig leder Rolf Bjørnar Tøllefsen forteller til kyst.no at bakgrunnen for kjøpet er et behov for økt kapasitet innen brønnbåt.

– Fra før har vi jo hatt Akvaprins, som primært har vært i drift for selskapene som eier båten. Nå var tiden kommet for å ekspandere. Biomassen øker og vi har behov for større kapasitet, sier han.

Han legger til at Akvaprins heller ikke ville imøtekommet de nye kravene for fartøy som kommer om kort tid.

– Så Akvaprins har vi skrevet kontrakt på skal selges til oppdrettere på Shetland, legger han til.

115 millioner

«Viktoria Lady» er bygget i 2006, og har en lastekapasitet på 1000 kubikkmeter.

Ifølge er børsmelding fra NTS skal fartøyet leveres til kjøper ultimo februar 2018 for en kjøpesum på 115 millioner kroner. Transaksjonen gir en resultateffekt for NTS på 40 millioner kroner.

Norsk Fisketransport vil etter salget av «Viktoria Lady» ha en flåte på ni brønnbåter.