AKVA Group og Laxar inngikk avtale på messe

I løpet av messen fikk AKVA group og Egersund Island signert en kontrakt på en Polarcirkel Sport 580-båt med oppdrettselskapet Laxar.

I en pressemelding skriver AKVA Group at Laxar Fiskeldi planlegger å investere i et nytt produksjonsanlegg med en total kapasitet på minst 25.000 tonn.

Islandske myndigheter har blant annet innført nye forskrifter for havbruk som i stor grad er basert på norsk NS-9415. Dette er en fordel for næringen, skriver selskapet.

Polarcirkel-båtene er selvlensende og har i motsetning til vanlige RIBS, ekstra sterke PE Polyetylen-pontonger fylt med polystyrene for optimal sikkerhet. Selskapet skriver at dette er et veldig sterkt og fleksibelt materiale som passer for alle værforhold, fra arktiske strøk til varme tropiske områder.