AKVA group leverer ny fôrflåte til Arctic Sea Farm

AKVA group har signert kontrakt om å levere en AKVA Center 450 Comfort fôrflåte med åtte fôringslinjer til Arctic Sea Farm. Den inkluderer også leveranse av kamerautstyr, rotorspredere, el-skap og kabling.

– Vi er i oppstartsfasen på havbasert oppdrett og er glade for å ha knyttet til oss en solid, kompetent og tung utstyrsleverandør, sier CEO Stein Ove Tveiten i Arctic Sea Farm i en pressemelding.

Flåten skal leveres tidlig på høsten i 2018 og settes i drift på en ny lokalitet i Dyrafjordür i Westfjorden på Island.

– Godt utstyr er en vesentlig suksessfaktor for at vi skal lykkes med vår satsning. Vi har en ambisjon om å komme opp i en produksjon på 2,5 millioner smolt neste år. I år setter vi i drift to nye anlegg og vil gradvis bygge ut virksomheten, sier Tveiten.

AKVA group er, sammen med Egersund Net og Egersund Trading, allerede representert av Egersund Island hf på Island. For å følge opp kundene på best mulig måte, vil AKVA group i løpet av våren også etablere en egen servicestasjon i landet.

Opsjon

Opsjonen i kontrakten med Arctic Sea Farm gjelder tilsvarende flåte, AC 450 Comfort, med samme utstyrspakke. Dersom Arctic Sea Farm velger å innfri opsjonen, vil flåte nummer to bli satt i drift på en ny lokalitet i Patreksfjordür i 2019.