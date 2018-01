Åkerblå moderniserer flåten

Den nye arbeidsbåten som Skarsvåg Boats skal bygge for Åkerblå vil bli stasjonert på Frøya, og vil dekke området Ålesund-Rørvik.

– Åkerblå ønsker å modernisere flåten sin, noe som vil gjøre oss mer fleksible og gi oss en større rekkevidde. Vi har under prosjekteringen sammen med Skarsvaag Boats optimalisert plassering av dekksutstyr for å effektivisere arbeidsoperasjoner samtidig som vi har hatt fokus på ergonomi og sikkerhet til mannskapet, sier leder for miljø i Åkerblå, Kent-Roger Wahlvåg til skipsrevyen.no.

Fartøyet vil bli installert med Olex system med Atec multistrålesonar, for bunnkartlegging. Dette blir levert av Maritime-Elektro.

– Fartøyet er tilpasset vårt behov for å kunne utføre oppdrag for miljøavdelingen, som bunnundersøkelser, utsett og opptak av bølge-/strømmålere, bunnkartlegging og lignende operasjoner. Vi ønsker å være i front når det gjelder utvikling, sier leder for miljø i Åkerblom, Kent-Roger Wahlvåg.

Parallell bygging for Skarsvåg Boats



Kontraktsinngåelsen er betydningsfull for Skarsvåg Boats som vil komme til å bygge to tilsvarende båter parallelt.

– Dette er en stor kontrakt for oss i Skarsvåg Boats. Vi kommer til å bygge to slike båter parallelt. Den ene skal som kjent leveres til Åkerblå mens den andre ikke er solgt. Det har vært vist stor interesse for denne type båter, og det er på det grunnlaget at vi velger å gjøre dette, sier sier Kai Egil Skarsvåg, i Skarsvåg Boats til skipsrevyen.no.

De to nye arbeidsbåtene samt flere mindre kontrakter sikrer arbeid for verftet første halvår 2018.

Spec:

Lengde: 12,00 meter

Bredde: 3,50 meter

Motorinstallasjon:

2 x Iveco 450 HK koblet til Doen Vannjet som vil gi båten en masjfart på ca 30 knop.

Posisjoneringssystem og joystick-manøvrering.

Ellers kan følgende utstyr nevnes:

Hydraulikkanlegg, Baugthruster, capstan, håvløfter, full navigasjonspakke, Olex med multistråle ekkolodd mm.