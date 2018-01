Adonis leverer programvare til Ponant

Det familiedrevne IT-selskapet Adonis, med hovedsete i Kvinnherad, har dratt i land en kontrakt på levering av HR-software til det franske cruiserederiet Ponant.

Lokalavisen Grenda (abonnement) skrev først om saken.

I løpet av 2018 vil Adonis Maritime Suite implementeres for å ta seg av personal – og lønningssystemer i Ponant.

-Adonis leveres som et «rett fra hyllen» produkt, men kommer med sterke verktøy på brukernivå slik at det kan gjøres tilpasninger for bransje- og selskapsbehov, har salgssjef Per Ove Kviteberg forklart for Skipsrevyen ved en tidligere anledning.

Selskapet som ble grunnlagt i 1988 og leverer hovedsaklig til tradisjonelle shippingselskaper innen cruise, kommersiell shipping og offshore. I desember 2016 vant selskapet kontrakt på levering til Genting Hong Kong, en del av Genting Group, Malyasias største cruiserederi.

Norske produkter i vekstfase

Det er ikke bare kvinnerheringene som får bidra i det franske rederiets vekst de neste par årene. I følge Adonis hjemmesider vil Ponant øke fra fem luksuseriøse ekspedisjonscruiseskip til ni innen utgangen av 2019. På tampen av fjoråret ble et ekspedisjonscruise skip for polare strøk til 2,7 milliarder kontrahert ved Vard.