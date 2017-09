Abyss Aqua utvider flåten

Abyss Aqua AS leier nok en gang fartøy gjennom Moen Ship Management AS (MSM)

– Vi tilstreber hele tiden å kunne tilby våre kunder operasjoner med moderne og stabile fartøy, og er derfor svært fornøyd med å ha inngått denne leasingavtalen med MMS, sier daglig leder i Abyss Aqua AS, Øystein Kjønhaug i en pressemelding.

Nybygget FOSNA AMON som har bnr 171, er levert av Moen Marin AS og er designet av Marin Design AS. FOSNA AMON måler 14,98 ganger 10,00 meter og er utstyrt med to Nogva Scania-motorer. Fartøyet oppnår god framdrift med en samlet motoreffekten på 1000 hestekrefter og i kombinasjon med Nogva gir og vribart propellanlegg sørges det for kraft, presisjon og fleksibilitet.

Arbeidsfartøyet er også utrustet systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, samt Inergen brannslukking i maskinrom.

Abyss Aqua AS er en av Norges ledende leverandører av arbeidsbåt- og servicetjenester til havbruksnæringen. Med et av landets største flåter av servicefartøy, stiller bedriften med alle nødvendige ressurser for både store og små operasjoner. Nå utvider de flåten med å leie nok en arbeidsbåt gjennom MSM.

Hoveddata:

Lengde: 14.98 meter

Bredde: 10.00 meter

Drivstofftanker: 4 x 2 m3

Ferskvannstank: 2 m3

Motor: 2 x 500 hk Nogva Scania DI13 70M

Gir: 2 x Nogva HC-258

Propellanlegg: 2 x Nogva fire-bladet vribart anlegg med Marol

Thrustere: 2 x 50 hk PMH ST45-50

Generator: 57 kW John Deere 4045TFM50

Kran: Palfinger PK65002(M)

Capstaner: Adria Winch 2 x 3 tonn og 1 x 8 tonn

Navigasjon: Furuno og Olex

Brannslukking i maskinrom: Inergen

Fart: ca. 11 knop