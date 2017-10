Ukens skipsbesøk: t/b «BB Worker»

Buksér og Berging har fartøy stasjonert langs hele norskekysten. Den ti år gamle taubåten «BB Worker» ligger vanligvis i Haugesund eller Stavanger, denne uken var de imidlertid innom Bergen og skipsrevyen.no fikk muligheten til å avlegge et besøk.

Siden fartøyet til Buksér og Berging sto ferdig ved Moen Slip, i dag kjent som Moen Marin, har det gått i spot-markedet. Hovedsaklig i Nordsjøbassenget og langs norskekysten, men det har også blitt noen turer til Skottland og Romania.

Kapteinen Eskild Leikanger forklarer at det som skiller «BB Worker» og «BB Server» fra mange andre taubåter er at de har en tunnel som tvers gjennom skipet slik at vinsjene kan brukes likt både foran og bak.

– Det gir jo noen innredningsmessige utfordringer, men alt i alt er det veldig praktisk for operasjonene vi utfører sier Leikanger.

Han forteller at «BB Worker» driver en del med skipsassistanse, og hjelper alt fra cruiseskip til mindre fartøy inn og ut fra kai etter behov. Det blir også endel slep av fartøy, skrog, lektere med konstruksjoner på, samt flytting av rigger.

Arbeidsoppgavene omfatter også berging av havarister, som regel av mindre fartøy under 20 meter. I 2016 berget taubåten sitt største fartøy noensinne, en oljetanker på over 250 meter.

– Vi har vel bistått om lag fire-fem havarister i år, det er litt flere enn vanlig, anslår kapteinen.

Han legger til at det han liker aller best med jobben om bord på «BB Worker» er den store variasjonen. I hovedsak praktiserer mannskapet på seks vanlig dagarbeid, med fri om ettermiddagen og på kveldstid.

– Men vi vet aldri når telefonen kan finne på å ringe, det gjør det hele litt ekstra spennende, avslutter Leikanger.