700 norske sjøfolk kan miste jobben

-Det er dramatisk for norske sjøfolk hvis Color Line benytter seg av muligheten til å flagge inn i NIS, sier leder av Norges Sjømannsforbund, Johnny Hansen. – Det er beklagelig at vi har en Næringsminister som aktivt går inn for å nedlegge norske arbeidsplasser, sier Hansen. Han kritiserer Monica Mæland for å åpne for «sosial dumping satt i system». Mæland lar statssekretæren svare på kritikken. – Vi ønsker blant annet å avverge at Color Line flytter sin virksomhet til Danmark, sier statssekretær i Næringsdepartementet Dilek Ayhan. – Vi er avhengig av internasjonale konkurransedyktige rammevilkår, sier kommunikasjonsdiretør i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Regjeringen har lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2018 at utbetalingene til refusjonsordningen til rederiene for norske sjøfolk vil reduseres i siste halvår 2018. – Det betyr at regjeringen legger til grunn at Color Line vil benytte seg av muligheten til å flagge inn skipene i NIS, sier Hansen.

Åpner for sosial dumping

– Det betyr det samme som å åpne for «sosial dumping satt i system», sier Hansen. For selv om regelverket for NIS krever EØS- kaptein om bord, så kan rederiene ansette andre sjøfolk på lønninger som det ikke går an å leve av i Norge, hevder Hansen. NIS betyr bare at skipet skifter flagg fra Bahamas med ingen nordmenn om bord, til norsk flagg med ingen nordmenn om bord, hevder Hansen. Han medgir likevel at offisersbestemmelsene i NIS er et skritt i riktig retning. Selv om mange skip i dag også får seile med dispensasjon fra dette kravet, ifølge Sjømannsforbundet.

Color Line har et samfunnsansvar

-Color Line har et samfunnsansvar, fremholder Sjømannsforbundets leder. De får mye av sin forretning, goodwill og markedsføring fra Norge. Selv om regjeringen har åpnet for muligheten, så betyr det jo ikke at de må benytte seg av den. Refusjonsordningen utgjør i dag cirka 100 millioner kroner som rederiet får tilbakebetalt av staten for de norske sjøfolkene om bord, opplyser Johnny Hansen. Ordningen ble innført for 10-12 år siden for å gjøre norske sjøfolk mer konkurransedyktige, i følge Hansen.

Kommer Color Line til å gjøre det?

Spørsmålet går til kommunikasjonsdirektør i Color Line Helge Otto Mathisen. – Vårt svar på det er at vi er avhengig av internasjonale konkurransedyktige rammevilkår, sier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line. Saken er nå til behandling i ESA, og vi avventer utfallet der, sier Mathisen.

Mæland lar statssekretæren besvare kritikken

Svarene på kritikken fra Sjømannsforbundet mot Statsråd Monica Mæland kommer fra statssekretær Dilek Ayhan (H): -Regjeringens mål er å gjennomføre fartsområdeutvalgets anbefalinger og regjeringens maritime strategi. Når det gjelder passasjerskip i NIS, er målet vårt å følge innstillingen flertallet i utvalget ga, sier Ayhan.

Vil unngå at virksomheten flytter til Danmark

Konkret ønsker vi å avverge at Color Line flytter sin virksomhet til Danmark, som betyr at mange norske arbeidsplasser settes i fare. Samtidig vil jeg understreke at norske myndigheter ikke bestemmer hvor rederier flagger sine skip. Regjeringens maritime politikk har styrket rammevilkårene for skipsfarten, inkludert tilskuddsordningen for sjøfolk, og vi mener betingelsene i NOR er gode. Spørsmål om omflagging må rettes til de rederiene det gjelder.

Mangler godkjenning av ESA

Tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs er en rettighetsbasert ordning, og budsjettforslaget er en overslagsbevilgning. I vårt bevilgningsforslag for 2018 er det er lagt til grunn en rekke forutsetninger – deriblant at tilskuddsmodellen for passasjerskip i utenriksfart i NIS vil være gjeldende for to av seks terminer i 2018. Det er i tråd med regjeringens mål om å følge opp flertallets anbefalinger fra fartsområdeutvalget og regjeringens maritime strategi fra 2015. Men vi har også presisert at tilskuddsmodellen for passasjerskip i utenriksfart i NIS foreløpig ikke er godkjent av ESA og ikke er trådt i kraft, slutter Ayhan.