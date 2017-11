6 norske verft konkurrerer om Yara Birkeland

Ingen beslutning er foreløpig tatt om hvem som skal få oppdraget med å bygge verdens første autonome elektriske containerskip. Det sier teknisk sjef Ketil Olaf Paulsen i Kongsberg maritime. 6 norske verft deltar i konkurransen.

– Stålet skal skjæres i januar. Skipet skal stå ferdig våren 1919. Det tar lenger tid å bygge en autonom kran enn et autonomt skip! sier Paulsen. I følge Paulsen skal selskapet ta en beslutning om hvem som får oppdraget om svært kort tid.

Sparer 40.000 lastebilturer

– Yara Birkeland skal gå i containerfrakt fra Herøya til Brevik. Skipet kan spare opp mot 40.000 lastebiltransporter fra den befolkede veistrekningen gjennom Porsgrund. Støy, støv, bråk og slitasje på veiene kan være en saga blott, sier Paulsen.

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er positive til prosjektet. Vi har mottatt sterk støtte fra norske myndigheter! sier Paulsen. DNV har godkjent det tekniske systemet, forteller Paulsen. Skipet og prosjektet blir presentert i sin helhet i Skipsrevyens desemberutgave.

Sterk internasjonal interesse

– Vi har høstet sterk internasjonal interesse for det nye skipet, sier Paulsen. Vi har mottatt interesse fra aktører som vi tradisjonelt ikke har hatt hos oss tidligere. Kina, Japan og Singapore er blant de utenlandske aktørene som har vist interesse. De som også er mest interessert er logistikkselskaper, transportaktører, vareeiere og industri, sier Paulsen. De er egentlig ikke interessert i skip i det hele tatt, men svært interesserte i miljøvennlig, effektiv og kostnadsbesparende varetransport.

– Hva vil skje med arbeidsplassene hvis alt blir automatisert?

– De blir annerledes, sier Paulsen. Det kommer fortsatt til å være stort behov for folk med sterk maritim kompetanse. En utfordring for oss er nettopp å få tak i den type folk. Norsk ungdom velger ikke sjømannsyrket. Men det blir kanskje mer attraktivt når de kan jobbe hjemmefra på en kontrollsentral som skal styre og sørge for topp sikkerhet for det autonome skipet.