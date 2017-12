56 kadetter står igjen på land og venter på lærlingeplass. Det viser tall fra Maritimt Forum. En av dem er Arent Jan Bert Barneveld. – Kjedelig! sier han til Skipsrevyen, om det å gå og vente.

For studenter med en bachelor i nautikk, handler det om å få kadettplass ombord på et skip etter den teoribaserte utdanningen. Det er ingen selvfølge. Barneveld er utdannet på nautikklinjen og mangler nå bare praksis før han kan bli styrmann. – Jeg har inntrykk at det er lettere å få lærlingeplass hvis man går yrkesveien som for eksempel matros om bord. Da får du et nettverk, sier Barneveld.

56 mangler lærlingeplass

I Maritimt forum – en lobbyorganisasjon for maritim næring – holder Tor Egil Fjelde oversikt over rekrutteringen av studenter til praksisordningen. Ikke alle rederiene er like flinke til å være med på «kompetansedugnaden», som Fjelde kaller det.

Så langt i 2017 har 476 fått kadettplass, mens 58 står igjen på land. Kadetter med høyskole trenger 12 måneder på sjøen, mens de med fagskole trenger 6 måneder. Praksistiden må tas innen fem år etter utdanning, ellers nulles utdanningen ut.

— Så lenge noen står igjen uten plass, er det ikke godt nok, mener Fjelde. Han savner at ikke flere tar ansvar for å gi ungdommer den nødvendige opplæringen og for å skaffe Norge den tiltrengte kompetansen. Offshorerederiene viser fortsatt ansvar, til tross for tøffe tider, mener Fjelde, Mens særlig store, østlandsbaserte rederier ikke er like flinke til å ta inn ungdom. ​

Rederiforbundet: – Ikke greit!

-For elever som har gått to eller tre år på skole, så er det selvsagt ikke greit at man ikke får praksis. Sammen med Maritimt Forum har derfor Rederiforbundet jobbet aktivt på dette området over lengre tid, sier Tove Åstasund Iversen i Norges rederiforbund.

På samme tid i fjor var det 173 som var uten plass – så tallet i år er mye bedre. Samtidig trenger vi en bedre løsning for hvordan vi strukturelt sett kan sikre at studenter som tar maritim utdanning får den nødvendige praksisen ombord. Som en konsekvens av dette samarbeider vi blant annet med høyskolene om hvordan praksistiden helt eller delvis kan integreres i skoletiden, sier Åstasund Iversen.

Mange er flinke

-Vi er tydelige til våre medlemmer på at de bør ta inn studenter, og mange er veldig flinke til å gjøre dette. Allikevel er det ikke til å unngå at det vil være en viss overkapasitet av og til, utdanningsløpet er 3 år og vil ikke justeres like fort som svingningene i markedet, sier Åstasund Iversen.