400.000 reiser med Hurtigruten

– Hurtigruten har om lag 400 000 gjester i året på skipene langs norskekysten. 300.000 av dem reiser kortere turer, mens 100.000 er rundreisegjester, sier Svein H. Lian, kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten.

Hurtigruten seiler 365 dager i året, og er med sine 24 000 årlige anløp en livsnerve langs kysten med gjester fra hele verden.

– Om bord på et hurtigruteskip hører du norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk og mange andre språk. Nordmenn og tyskere er – slik det har vært i flere år – de største nasjonalitetene blant Hurtigrutens gjester, men også Storbritannia, USA, Frankrike og folk fra flere andre europeiske land reiser ofte med Hurtigruten. Det samme gjør gjester fra andre siden av kloden; Både i Australia og ulike asiatiske land får stadig flere øynene opp for Hurtigruten, sier Liam til skipsrevyen.no.

Jakten på Nordlyset

Hotellsjef på «Nordkapp» Jahn Raudajoki (bildet) bekrefter tallene. Men akkurat på denne turen er det flere engelskmenn enn normalt.

– 90 prosent engelskmenn er med å akkurat denne turen med «Nordkapp». Det er en stor gruppe som reiser sammen. De skal blant annet treffe den anerkjente fotografen til David Attenborrough i Tromsø, forteller hotellsjefen. Han legger til at fra Tromsø til Kirkenes vil båten fylles opp av asiatere på jakt etter nordlyset.

– Tromsø er nordlysby, sier Vadsøværingen som har jobbet om bord siden 2012, på «Nordkapp de siste to årene.

Hurtigruten er en populær arbeidsplass, og så er det på en måte en livsstil da man jobber 22 dager på og 22 dager av.

– Det er fantastisk givende å jobbe her, mye trafikk for oss som jobber med gjestebiten om bord. Nå har vi folk hele året. I april og oktober var de månedene vi hadde mist, men ellers er det godt over 300 på alle seilingene. Vi har 474 køyer. På sommeren er båten helt full.

Selv har han opplevd nordlys i Ålesund og Molde allerede i august. -Det er godt mulig å se nordlys de fleste plasser, men det er jo når du er nord for polarsirkelen at det er mest, og vi annonserer med en gang det er Nordlys. Vi har en garanti i enkelte markeder på at de fr se nordlys i enkelte markeder, men det er mye nordlysaktivitet.

Fulle skip hele året

Mens det tidligere var en tydelig høysesong i sommermånedene – og dørgende stille resten av året – seiler skipene fulle også andre deler av året.

– Både høsten og vinteren er fantastiske tider å reise med Hurtigruten. Og etter mange år med internasjonal markedsføring, ser vi at svært mange gjester vil oppleve nordlys fra dekket på et hurtigruteskip, sier Lian og legger til at Hurtigruten i praksis ikke har en lav- og en høysesong lenger.

– Dette er også veldig viktig for både små og store samfunn langs kysten: Det betyr flere jobber, en jevnere strøm med gjester gjennom hele året, større verdier som blir liggende igjen lokalt, flere muligheter for lokalt næringsliv, sier Lian som mener Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten

– Siden 1893 har Hurtigruten vært en livsnerven langs norskekysten. Hurtigruten skaper mer enn 3000 arbeidsplasser og verdier for flere milliarder kroner hvert år. Det er vi stolte av, avslutter han.

Hvilken nasjonalitet øker mest?



– Det er et umulig spørsmål å svare på. Hvis en av de minste nasjonalitetene går fra 1 til 8, er økningen enorm. Hvis en stor nasjon går fra 11.000 til 12.000 virker økningen liten i forhold. Så vi kan ikke gå inn på slike detaljer. For oss er det langt viktigere at de kommer gjennom hele året.