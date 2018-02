Verftet Nauta kan ha benyttet nordkoreansk arbeidskraft

Esvagt-direktør Kristian Ole Jakobsen svarer i en pressemelding:

– Det kommer fullstendig overrasende på alle oss i ESVAGT, at noe av arbeidet på skroget til «Esvagt Njord» tilsynelatende er utført av nordkoreansk arbeidskraft i Polen. Med våres umiddelbare kjennskap til de betingelser og vilkår, nordkoreanerne arbeider under, er bruk av nordkoreansk arbeidskraft fullstendig uforenelig med å arbeide for ESVAGT. Uansett om man er medarbeider eller ansatt av en av ESVAGT’s underleverandører.

Han opplyser videre i meldingen at ESVAGT’s Code of Conduct understreker at ESVAGT ikke aksepterer tvangsarbeid. Etterlevelse av ESVAGT’s Code of Conduct inngår som krav, når vi inngår kontrakter med våre leverandører og samarbeidspartnere. Hadde vi hatt kjennskap til at nordkoreanere arbeidet med bygging av skroget til «Esvagt Njord», hadde vi forlangt arbeidet stoppet omgående.